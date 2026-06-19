Kontynuacja światowego hitu już dostępna na VOD. Gdzie oglądać?

"Sisu": fińska perełka kina akcji

Film "Sisu" cieszył się popularnością wśród widzów na całym świecie. W 2022 roku podczas odbywającego się w Katalonii 55. Stiges Film Festival wygrał cztery nagrody, w tym za najlepszy film. W 2024 roku Akademia Science-Fiction, Fantastyki i Horroru uhonorowała go mu Saturnem dla najlepszej produkcji międzynarodowej. Z kolei Fińska Akademia Filmowa przyznała mu dziewięć nominacji do nagród Jussi. "Sisu" zwyciężył w czterech kategoriach.

Fabuła rozgrywa się w roku 1945, gdy były żołnierz odkrywa złoto na lapońskich pustkowiach i wyrusza do miasta, by spieniężyć swój skarb. Sprawy przybierają jednak zły obrót, pewna grupa zamierza zabić mężczyznę i zabrać jego złoto. Nie wiedzą jednak, że mają do czynienia z "jednoosobowym szwadronem śmierci" - to oni są w niebezpieczeństwie.

"Sisu: Droga do zemsty" już dostępny na VOD

W listopadzie 2025 roku premierę miała kontynuacja fińskiego hitu. "Sisu: Droga do zemsty" ukazuje powrót głównego bohatera do domu. Kiedy dowódca Armii Czerwonej, który zabił jego rodzinę, powraca, zdecydowany dokończyć swoje dzieło, rozpoczyna się nieustępliwa, zapierająca dech w piersiach pogoń przez cały kraj.

W głównej roli powrócił Jorma Tommila, a na ekranie partneruje mu Stephen Lang. Recenzenci określają film jako mocniejszy, bardziej krwawy i epicki. Poprzednia część cieszyła się w Polsce statusem wielkiego hitu, a druga spotkała się z podobnie entuzjastycznym przyjęciem.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli ktoś nie miał okazji obejrzeć filmu w kinie, seans już jest dostępny na streamingu. Można go obejrzeć w ramach subskrypcji na HBO Max.

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