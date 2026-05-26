Kontynuacja przeboju zmierza na streaming. W kinach zarobiła grube miliony

"Wicked: Na dobre" (2025): kontynuacja hitu. O czym opowiada adaptacja popularnego musicalu?

Elphaba (Cynthia Erivo), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda służy Oz, zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja.

Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki zakończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć wzajemnym zaufaniem i empatią.

"Wicked: Na dobre" Jona M. Chu to kontynuacja hitu z 2024 roku. Pierwszą część adaptacji musicalu Stephena Schwartza i Winnie Holzman zarobiła ponad 759 milionów dolarów na całym świecie. Sequel zarobił znacznie mniej; globalny zysk wyniósł około 540 milionów dolarów. W 2026 roku został uhonorowany Saturnem dla najlepszego filmu fantasy.

"Wicked: Na dobre" wkrótce w streamingu. Kiedy premiera?

Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć filmu w kinach, nic straconego! "Wicked: Na dobre" trafi na SkyShowtime już 20 czerwca.

Zobacz też:

Świat "Gwiezdnych wojen" znów na wielkim ekranie. Historia spełnia oczekiwania?