"It Ends with Us" , ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover, od dnia premiery wywołuje ogromne emocje. Film z Blake Lively i Justinem Baldonim w rolach głównych nie tylko podbił kina na całym świecie, ale również stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tytułów ubiegłego roku.

Przy budżecie wynoszącym zaledwie 25 milionów dolarów, produkcja przyniosła imponujące 350 milionów dolarów zysku. Jednak to nie wyniki finansowe, a skandale związane z obsadą i tematyką filmu sprawiły, że mówiono o nim niemal wszędzie.

Za kamerą "It Ends with Us" stanął Justin Baldoni, znany m.in. z filmu "Chmury". Baldoni nie tylko wyreżyserował tę produkcję, ale także wcielił się w rolę neurochirurga Ryle’a Kincaida - jednego z głównych bohaterów tej poruszającej historii. Jego partnerką na ekranie została Blake Lively, znana z takich hitów jak "Plotkara" czy "Wiek Adaline". Aktorka zagrała Lily Bloom, kobietę z trudną przeszłością, która próbuje odnaleźć szczęście w nowym związku. Obok tej dwójki na ekranie pojawiają się także Jenny Slate, Brandon Sklenar i Hasan Minhaj.

"It Ends With Us": film zarobił fortunę i wywołał kontrowersje

Choć fabuła oparta na książce Hoover została pokochana przez miliony czytelników, ekranizacja wzbudziła mieszane uczucia. Twórcy filmu podjęli się odważnego wyzwania - połączenia wątku romantycznego z trudnym tematem przemocy domowej. Krytycy nie szczędzili słów krytyki, twierdząc, że takie zestawienie nie zawsze jest przekonujące i może być odebrane jako spłycanie poważnego problemu.

Prawdziwą burzę medialną wywołały jednak doniesienia zza kulis. Pod koniec 2024 roku Blake Lively, będąca także producentką "It Ends with Us", oskarżyła reżysera Justina Baldoniego o nadużycia oraz stworzenie toksycznej atmosfery na planie. W odpowiedzi Baldoni złożył pozew przeciwko aktorce, zarzucając jej manipulację i podważanie jego reputacji. Sąd federalny w Nowym Jorku odrzucił pozew Baldoniego przeciwko Lively, przychylając się do wniosku aktorki. Sprawa nie jest jednak całkowicie zamknięta, ponieważ wciąż trwa pierwotny pozew złożony przez aktorkę przeciwko Baldoniemu,

"It Ends With Us" zmierza na Netfliksa

Film "It Ends With Us" od 9 stycznia 2026 r. będzie można zobaczyć na Netfliksie. Tymczasem produkcja jest dostępna na HBO Max.

