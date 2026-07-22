Przedstawiona w filmie "Dalej jazda!" historia Eli i Józka, których prozaiczna codzienność nabrała niesamowitego tempa, gdy postanowili wyruszyć w sentymentalną, pełną przygód podróż przez Polskę, ujęła widzów szczerością, humorem i wartką akcją. W przygotowaniach do tej szalonej eskapady wspierała ich wnuczka Justyna oraz nieco zgryźliwy, ale niezwykle barwny sąsiad, Antoni Kryska. Pierwsza część filmowych przygód rodziny Gugulaków stanowiła połączenie klasycznej komedii i poruszającego wątku przemijania oraz celebrowania dojrzałej miłości.

"Dalej jazda 2". "Ten film otula serca" Jakub Izdebski INTERIA.PL

O czym opowiada kontynuacja komediowego hitu "Dalej jazda!"?

"Dalej jazda! 2" podnosi poprzeczkę i przynosi jeszcze więcej emocjonalnych zwrotów akcji. Józiek i Ela podejmują przełomową decyzję: planują stanąć na ślubnym kobiercu. Przygotowania do uroczystości zmieniają się w serię nieoczekiwanych wpadek - zaginięcie panny młodej to tylko początek zamieszania. W tle poszukiwań Andrzej walczy o uratowanie swojego małżeństwa z Basią, a Sebuś próbuje zebrać się na odwagę i oświadczyć Justynie. Wszystko to prowadzi do zabawnego i niezwykle pokrzepiającego finału.

Podobnie jak w pierwszej części filmu, na ekranie ponownie pojawi się aktorski duet: Marian Opania oraz Małgorzata Rożniatowska, którym partneruje Wiktor Zborowski. W drugiej części obsadę zasilą również znane nazwiska polskiego kina i telewizji, wśród których znajdują się Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Mariusz Drężek oraz Bartłomiej Firlet. Za reżyserię "Dalej jazda! 2" odpowiada ponownie Mariusz Kuczewski, który przy kontynuacji współpracował scenariuszowo z Marcinem Baczyńskim.

Kiedy premiera w CANAL+?

"Dalej jazda! 2" debiutuje w CANAL+ już w sobotę, 25 lipca. W bibliotece serwisu dostępna jest również pierwsza część serii.