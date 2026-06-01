"Ostatni wiking": czarna komedia z Madsem Mikkelsenem

Po czternastu latach odsiadki Anker (Nikolaj Lie Kaas) wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat, Manfred (Mads Mikkelsen), który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości.

Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles - bo tylko John Lennon zna miejsce ukrycia łupu.

Reżyserem filmu "Ostatni wiking" jest Anders Thomas Jensen, 54-letni Duńczyk, który w ostatnich latach odpowiadał za takie produkcje jak "Jeźdźcy apokalipsy" czy "Bękart".

"'Ostatni wiking' pod płaszczykiem absurdalnej, czarnej komedii skrywa bowiem opowieść o ciężarze społecznych ról i masek, które przybieramy całe życie, by chronić się przed światem. Oraz o rodzinnych więzach i bliskości, która okazuje się kluczowa w newralgicznych momentach" - pisał Rafał Pawłowski w recenzji dla Interii.

"Ostatni wiking" numerem 1 w Polsce

"Ostatni wiking" dopiero co zadebiutował na HBO Max, a już zdążył wspiąć się na szczyt rankingu. Film z Madsem Mikkelsenem w roli głównej zajmuje pierwsze miejsce w TOP 10 najpopularniejszych tytułów w Polsce. Wyprzedza m.in. "I.S.S." oraz "Materialistów".