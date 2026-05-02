"Żona na niby" to ciepła, zabawna komedia romantyczna z 2011 roku w reżyserii Dennisa Dugana.

"Żona na niby": urocza komedia z gwiazdorskim duetem. O czym opowiada?

Danny Maccabee (Adam Sandler) spotyka dziewczynę swoich marzeń (Brooklyn Decker). By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine (Jennifer Aniston) do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości.

Film jest remakiem komedii "Kwiat kaktusa" z 1969 r. Przyciągnął tłumy do kin, zarabiając około 215 milionów dolarów. Sandler i Aniston po sukcesie "Żony na niby" ponownie spotkali się na planie jeszcze kilka razy, co stało się gratką dla fanów tej ekranowej pary. Wystąpili m.in. z "Zabójczym rejsie" i kontynuacji o tytule "Zabójcze wesele".

"Żona na niby" od dziś na HBO Max

Komedia z udziałem Adama Sandlera i Jennifer Aniston jest dostępna na HBO Max od 2 maja.

