Komedia romantyczna Netfliksa jak "Bodyguard". Gwiazdy w obsadzie

Leighton Meester i Jared Padalecki w filmie Netfliksa

Leighton Meester jest najbardziej znana z roli Blair z kultowej "Plotkary". Na przestrzeni lat zagrała również w takich produkcjach jak "Współlokatorka", "Sędzia". Ostatnio na ekranie widujemy ją coraz częściej - w tym roku widzieliśmy ją w drugim sezonie "Łowczyń" AppleTV+, a w październiku pojawi się w nowych odcinkach "Nikt tego nie chce" Netfliksa.

Komedia romantyczna w stylu "Bodyguarda"

Jak informuje serwis Nexus Point News, aktorka ma wystąpić w nowej komedii romantycznej Netfliksa - przypominającej nieco kultowego "Bodyguarda", w którym w rolach głównych wystąpili Kevin Costner i Whitney Houston. Na ekranie partnerować ma jej Jared Padalecki znany z kultowych "Kochanych kłopotów", "Nie z tego świata" reboota "Strażnika Teksasu", czyli Walkera", czy "The Boys".

Fabuła filmu ma być osnuta wokół perypetii bohaterki, której zadaniem jest ochrona gwiazdora filmowego. Aby wykonać swoje zadanie podaje się za dziewczynę aktora i spędza z nim Boże Narodzenie. Co może pójść źle? Oprócz zarysu historii i nazwisk głównych aktorów, nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących projektu.

