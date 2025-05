"Lucy": o czym opowiada film? Scarlett Johansson w roli głównej

Ludzkość od dawna snuje hipotezy na temat znikomego wykorzystania potencjału mózgu przez człowieka. Od wieków trwają również naukowe spekulacje na temat tego, co stałoby się gdyby człowiek mógł przekroczyć granice przeciętnego wykorzystani tego organu. Co stałoby się z naszą świadomością i możliwościami poznawczymi, gdyby każdy obszar mózgu wykazywał jednocześnie najwyższą aktywność? Czy dałoby to człowiekowi możliwość nabycia cech nadludzkich?

Lucy (Scarlett Johansson), młoda, mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się, w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min-sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że gdyby z tego 'ładunku' w jej organizmie przypadkowo wyciekła wszczepiona substancja, prawdopodobnie oznaczałoby to dla niej śmierć. Taki scenariusz sprawia, że przerażenie Lucy przeradza się w desperację.

Wkrótce obawy nabierają realnego kształtu - przypadkowo substancja chemiczna przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające możliwości. Lucy stara się zrozumieć i dostosować do zachodzących w jej organizmie zmian. Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej - powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza i niezwykle rozległa wiedza.

Podczas gdy tajemnicza substancja podbija coraz nowsze zakątki mózgu Lucy, dziewczyna stara się dotrzeć do Profesora Samuela Normana (Freeman), wybitnego specjalisty z dziedziny badań nad tym organem i jego potencjałem. Tylko on może pomóc jej zrozumieć, dokąd zmierza ten szaleńczy pęd ku nieskrępowanym możliwościom.

"Lucy": od kiedy i gdzie można obejrzeć?

Film "Lucy" można od dziś, 16 maja, oglądać na platformie Netflix.

