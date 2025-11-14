Kolejna współpraca z autorką bestsellerów. Hiszpańska produkcja rozgrzeje w mroźne dni

"Powiedz mi po cichu" ("Dímelo bajito") to adaptacja powieści Mercedes Ron, autorki bestsellerów z listy New York Timesa i twórczyni globalnego fenomenu "Trylogii Winnych".

"Powiedz mi po cichu": adaptacja powieści Mercedes Ron

Kamila Hamilton miała wszystko pod kontrolą... a przynajmniej tak jej się wydawało. Nie przewidziała jednak powrotu braci Di Bianco, którzy znów wywrócą jej świat do góry nogami. Siedem lat temu pierwszy pocałunek z Thiago i bezwarunkowa opiekuńczość Taylora na zawsze odmieniły jej życie. Teraz ich powrót zagraża starannie zbudowanej fasadzie Kami. Nie jest już tą samą niewinną dziewczyną, którą kiedyś znali - odkąd odeszli, nikt nie potrafił się do niej naprawdę zbliżyć. Nikt oprócz nich. Czy Kami zdoła oprzeć się samej obecności Thiago? Co się stanie, gdy Taylor zacznie patrzeć na nią inaczej? Czy wszystko znów rozpadnie się na tysiąc kawałków? - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

W rolach głównych występują: Alicia Falcó ("Bunkier miliarderów"), Fernando Lindez ("Szkoła dla elity") oraz Diego Vidales ("Nudes"). Obsadę uzupełniają: Celia Freijeiro, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan oraz Fernando Nagore.

Zdjęcie Diego Vidales, Alicia Falcó, Fernando Lindez - gwiazdy filmu "Powiedz mi po cichu" / Prime Video / materiały prasowe

"Powiedz mi po cichu": kiedy premiera filmu?

"Powiedz mi po cichu" to kontynuacja współpracy Prime Video z Mercedes Ron (promowanej nazwą The House of Ron). Film będzie można oglądać już od 12 grudnia na platformie Prime Video, zaledwie dwa miesiące po premierze książki w Polsce (wydawnictwo Harde).

Druga część sagi, "Tell Me in Secret", jest już w produkcji.

