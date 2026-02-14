"Lawrence z Arabii" już za chwilę na VOD

Opowieść o T.E. Lawrence'ie, brytyjskim oficerze, który podczas I wojny światowej stanął po stronie arabskiej rewolty przeciwko Imperium Osmańskiemu, to znacznie więcej niż historyczna biografia. To fascynujące studium człowieka rozdartego. Lawrence w interpretacji Petera O'Toole'a jest charyzmatyczny, ambitny, momentami bezwzględny i... coraz bardziej samotny.

Produkcja z 1962 roku do dziś zachwyca rozmachem. Monumentalne zdjęcia pustyni, realizowane w szerokim formacie, stały się wizualnym symbolem kina epickiego. Maurice Jarre skomponował jedną z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek dźwiękowych w historii filmu, a siedem Oscarów - w tym za najlepszy film i reżyserię - tylko potwierdziło wyjątkowość dzieła Davida Leana.

Na ekranie Peterowi O'Toole'owi towarzyszą m.in. Alec Guinness, Omar Sharif, Jack Hawkins, Charles Gray, Anthony Quinn, Donald Wolfit i CLaude Rains. Zobacz zwiastun!

To kino przygodowe, wojenne i psychologiczne jednocześnie. Spektakularne sceny batalistyczne idą tu w parze z intymnym portretem człowieka, który próbował przekroczyć granice polityki, kultury i własnej tożsamości.

Kiedy ikoniczny film zobaczymy na Netfliksie?

Już 14 lutego, dokładnie w Walentynki, klasyk światowego kina będzie można obejrzeć na Netfliksie.

