Klasyk światowego kina za chwilę na VOD. Gdzie oglądać?

Są opowieści, które robią wrażenie i zostają z widzami na długo. Idealnym przykładem takiego filmu jest "Lawrence z Arabii", który debiutował w 1962 roku. Już za chwilę film zadebiutuje na Netfliksie. Kiedy obejrzymy klasyk światowego kina w domu?

Mężczyzna w tradycyjnym stroju pustynnym patrzy intensywnie w kierunku obiektywu, wokół niego rozciąga się jasne, piaszczyste tło.
"Lawrence z Arabii"Silver Screen CollectionGetty Images

"Lawrence z Arabii" już za chwilę na VOD

Opowieść o T.E. Lawrence'ie, brytyjskim oficerze, który podczas I wojny światowej stanął po stronie arabskiej rewolty przeciwko Imperium Osmańskiemu, to znacznie więcej niż historyczna biografia. To fascynujące studium człowieka rozdartego. Lawrence w interpretacji Petera O'Toole'a jest charyzmatyczny, ambitny, momentami bezwzględny i... coraz bardziej samotny.

Produkcja z 1962 roku do dziś zachwyca rozmachem. Monumentalne zdjęcia pustyni, realizowane w szerokim formacie, stały się wizualnym symbolem kina epickiego. Maurice Jarre skomponował jedną z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek dźwiękowych w historii filmu, a siedem Oscarów - w tym za najlepszy film i reżyserię - tylko potwierdziło wyjątkowość dzieła Davida Leana.

Na ekranie Peterowi O'Toole'owi towarzyszą m.in. Alec Guinness, Omar Sharif, Jack Hawkins, Charles Gray, Anthony Quinn, Donald Wolfit i CLaude Rains. Zobacz zwiastun!

To kino przygodowe, wojenne i psychologiczne jednocześnie. Spektakularne sceny batalistyczne idą tu w parze z intymnym portretem człowieka, który próbował przekroczyć granice polityki, kultury i własnej tożsamości.

Kiedy ikoniczny film zobaczymy na Netfliksie?

Już 14 lutego, dokładnie w Walentynki, klasyk światowego kina będzie można obejrzeć na Netfliksie.

