Klapa w kinach, sukces na streamingu. Widzowie oglądają na potęgę

O czym jest "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"?

Film "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" jest częścią uniwersum "Johna Wicka". Jej akcja rozgrywa się między trzecią i czwartą odsłoną głównego cyklu. Osierocona 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca oraz zabijania. Jako dorosła kobieta łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Klapa w kinach. Sukces na VOD

Film, w którym główną rolę zagrała Ana de Armas, a Keanu Reeves powrócił jako kultowy bohater poprzednich odsłon, nie odniósł spektakularnego sukcesu w kinach. Po premierze w 2025 roku zarobił w kinach 137 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów. Nie jest to wynik jakiego spodziewali się Len Wiseman i Chad Stahelski, biorąc pod uwagę renomę uniwersum Wicka.

Odkąd jednak produkcja pojawiła się na streamingu, zaczęła odnotowywać imponujące wyniki. Na HBO Max szybko wskoczyła na szczyt oglądalności w USA, wyprzedzając nawet film "John Wick 4". Jak się okazuje, obecnie sukces filmu nie kończy się jedynie w kinie. Wielokrotnie już zauważyliśmy, że produkcje, które nie przyciągnęły wystarczającej ilości widzów do kin, cieszą się popularnością na VOD - a "Ballerina" jest tego idealnym przykładem.

Gdzie obejrzeć film z Aną de Armas?

Film dostępny jest w ramach subskrypcji na Prime Video. Można go również wypożyczyć lub kupić m.in. na Polsat Box Go, Rakuten TV, Apple TV czy Megogo.

