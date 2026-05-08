Kinowy hit zmierza na streaming. Gdzie oglądać "Piep*żyć Mickiewicza 3"?

"Piep*żyć Mickiewicza 3" to kontynuacja wielkiego kinowego hitu, który przyciągnął przed ekrany mnóstwo widzów. Zaledwie trzecią część w kinach obejrzało ponad 700 tys. osób.

"Ogromnie się cieszę, że młodzi widzowie tak entuzjastycznie przyjęli serię 'Piep*zyć Mickiewicza'. Ich pozytywne reakcje mają dla mnie szczególną wartość, bo wiem, jak wymagające jest zdobycie uznania młodzieży dla polskiej produkcji. Satysfakcjonuje mnie również fakt, że widzowie - nie tylko młodsi, bo także ich rodzice i nauczyciele - utożsamiają się z bohaterami i ich problemami. Za to uznanie szerokiej widowni dziękuję twórcom i aktorom, którzy tworzą ten już kultowy fenomen" - mówi producent filmu (MTL Maxfilm) i serii, Tadeusz Lampka.

O czym jest "Piep*żyć Mickiewicza 3"?

Film ukazuje, jak wymagające bywa dorastanie we współczesnej rzeczywistości. Produkcja skupia się na nastolatkach, balansujących między światem TikToka a egzaminami maturalnymi - dopiero zaczynających rozumieć, czym jest dorosłość. W rolach głównych występują m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Igor Pawłowski, Krystian Embradora, Ada Grodzka, Aleksandra Izydorczyk, Artur Gwizdak, Aleksander Idzi, Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda oraz Anna Szymańczyk.

Film debiutował w kinach 13 lutego 2026 roku. Teraz już dostępny jest na streamingu! Dokładnie 8 maja 2026 roku produkcja znalazła się w ofercie Prime Video w ramach abonamentu.

