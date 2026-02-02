Kinowy hit od jutra w streamingu! Gdzie oglądać?

Film Jurassic World: Odrodzenie w reżyserii Garetha Edwardsa będzie dostępny już od jutra, czyli od 3 lutego, wyłącznie na platformie streamingowej SkyShowtime.

Produkcja debiutowała w kinach w 2025 roku i zarobiła ponad 868 mln dolarów na całym świecie. Jest to już siódma odsłona jednej z najważniejszych franczyz w historii kina science-fiction i przygodowego. Nadchodzi idealna okazja, by sięgnąć po kinowy hit w zaciszu własnego domu!

"Jurassic Park: Odrodzenie": o czym jest film?

Pięć lat po wydarzeniach znanych z "Jurassic World: Dominion" okazuje się, że zmieniony przez człowieka klimat na Ziemi jest nieodpowiedni dla przywróconych do życia prehistorycznych gadów. Te, którym udaje się przetrwać, zamieszkują odizolowane rejony równikowe z klimatem przypominającym ten, w którym niegdyś żyły. Trzy najpotężniejsze stworzenia tropikalnej biosfery skrywają w swoim DNA klucz do opracowania leku, który ratuje ludzkie życie. Wykwalifikowana ekipa wyrusza do najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi - położonego na wyspie ośrodka badawczego, który był częścią oryginalnego Parku Jurajskiego. Zamieszkują go najgroźniejsze z dinozaurów, jakie pozostały.

W akcji możemy zobaczyć nominowaną do Oscara Scarlett Johansson. Partnerują jej nominowany do nagród Emmy i SAG Jonathan Bailey oraz dwukrotny zdobywca Oscara Mahershala Ali.

"Jurassic Park" i "Jurassic World" to kultowe serie filmów, które od ponad trzech dekad przenoszą widzów do świata dinozaurów i rozkochuje w sobie kolejne pokolenia fanów. Zapoczątkowana została przez "Park Jurajski" z 1993 roku, oparty na książce Michaela Crichtona. Film miał swą premierę w 1993 roku, został nagrodzony trzema Oscarami i stał się kultową produkcją na całym świecie.