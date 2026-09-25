"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi na VOD w listopadzie?

W katalogu Blu-ray.com przy filmie pojawiła się data 17 listopada 2026 roku. Tego dnia "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" miałby doczekać się wydania na Blu-ray i 4K.

Nie oznacza to jeszcze, że dokładnie wtedy film pojawi się także w płatnych serwisach VOD. Cyfrowe premiery zazwyczaj odbywają się wcześniej niż sprzedaż fizycznych wydań, dlatego wersja do kupienia lub wypożyczenia online może zadebiutować przed 17 listopada.

Na oficjalny komunikat Sony trzeba więc jeszcze poczekać.

Spider-Man wciąż zarabia ogromne pieniądze w kinach

Pośpiechu nie ma również z innego powodu. Film z Tomem Hollandem okazał się gigantycznym sukcesem i do 23 września zarobił na całym świecie około 2,48 mld dolarów.

To sprawia, że producenci mogą pozwolić sobie na dłuższą obecność filmu w kinach. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutował pod koniec lipca i niemal dwa miesiące później nadal przyciąga widzów.

Jeśli data 17 listopada się potwierdzi, od amerykańskiej premiery kinowej do wydania domowego minie 109 dni.

Kiedy Spider-Man pojawi się na VOD?

Na ten moment dokładnej daty premiery VOD nie ogłoszono. Wiadomo jedynie, że w sieci pojawił się termin listopadowego wydania domowego, który pozwala nieco zawęzić możliwe okno premiery cyfrowej.

Widzowie, którzy nie chcą czekać na Blu-ray, powinni więc wypatrywać osobnego komunikatu Sony. To właśnie wtedy dowiemy się, kiedy najnowszą przygodę Petera Parkera będzie można legalnie kupić lub wypożyczyć online.