Kiedy "Projekt Hail Mary" trafi na VOD? Reżyser stawia sprawę jasno

Jakub Izdebski

"Projekt Hail Mary" Phila Lorda i Christophera Millera wszedł do polskich kin 20 marca 2026 roku. Adaptacja książki Andy'ego Weira zarobiła dotychczas 533 miliony dolarów i jest jednym z największych hitów tego sezonu. Coraz częściej pojawiają się pytania o datę jego premiery na streamingu. Okazuje się, że nie nastąpi ona tak szybko, jak wielu mogłoby przypuszczać.

Ryan Gosling w scenie z filmu "Projekt Hail Mary"Jonathan Olleymateriały prasowe

"Projekt Hail Mary" jest pierwszym hitem Amazon MGM Studios w 2026 roku. Wytwórnia, która w tym sezonie wypuszcza przynajmniej jeden film w miesiącu, wcześniej rozczarowała się wynikami dokumentu "Melania" oraz sensacyjnego "Crime 101". Tymczasem produkcja Lorda i Millera zarobiła dotychczas 533 miliony dolarów na całym świecie, co czyni ją trzecią najbardziej dochodową produkcją roku.

Szefowie Amazon MGM są tak zadowoleni z jej przyjęcia, że ogłosili wydłużenie okresu kinowej dystrybucji filmu. Twórcy poinformowali o tej decyzji na swoich profilach w portalu X. Oznacza to, że "Projekt Hail Mary" powróci w Stanach Zjednoczonych także na ekrany IMAX. Jednocześnie premiera na Prime Video oraz wypożyczalniach VOD została przesunięta na nieokreślony termin.

"Wczoraj potwierdziliśmy, że MGM przedłużyło dystrybucję kinową 'Projektu Hail Mary', także nie będzie on dostępny na streamingu w najbliższym czasie" - napisał Miller. Dodał, że jego dzieło najlepiej zobaczyć na dużym ekranie.

"Projekt Hail Mary". Co wiemy o filmie?

"Projekt Hail Mary" jest adaptacją książki Andy Weir, twórcy "Marsjanina". Opowiada o mężczyźnie (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, kim jest, jak się tu znalazł i jaki jest jego cel. Wkrótce okazuje się, że los życia na Ziemi jest w jego rękach. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, twórcy serii "21 Jump Street" oraz producenci serii animacji "Spider-Man: Uniwersum".

