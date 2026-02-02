"Naga broń" to reboot popularnej serii parodii filmowych z lat 80. i 90. XX wieku. Leslie Nielsen wcielił się w nich w gamoniowatego porucznika Franka Drebina, który wprowadzał chaos, gdziekolwiek się pojawił, i z kamienną miną mierzył się z największymi absurdami. W "Nagiej broni" z 2025 roku śledzimy losy równie niezdarnego Franka Drebina Jr., w którego wcielił się Liam Neeson.

"Naga broń": kultowa seria powróciła po latach

Tylko jeden człowiek posiada szczególny wachlarz umiejętności, aby dowodzić policyjną jednostką specjalną i uratować świat! Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) w komedii "Naga broń" podąża śladami swojego ojca. Choć jest może niezbyt bystry, serce ma ze złota i daje z siebie wszystko, by powstrzymać miliardera z wybujałym ego i jego absurdalny plan cofnięcia świata do czasów sprzed doby internetu.

Obok Liama Neesona w obsadzie znaleźli się: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy i Eddie Yu oraz Danny Huston. Za reżyserię odpowiada Akiva Schaffer, a produkcją zajęli się Seth MacFarlane i Erica Huggins.

"Naga broń" online. Gdzie oglądać?

Film "Naga broń" już 19 lutego trafi na platformę SkyShowtime.