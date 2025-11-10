"Święta z eks": świąteczny romans z gwiazdorską obsadą

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

W filmie "Święta z eks" w reżyserii Steve'a Carra u boku Silverstone i Hudsona zobaczymy takich aktorów jak: Jameela Jamil, Pierson Fodé i Melissa Joan Hart. Nowość Netfliksa zapowiada się na ciepłą komedię na mroźne wieczory.

Reklama

Film "Święta z eks" ukaże się 12 listopada na Netfliksie.

"Szampańskie święta": szalona komedia z Paryżem w tle

Film "Szampańskie święta" w reżyserii i według scenariusza Marka Stevena Johnsona opowie o romansie bizneswoman z urokliwym paryżaninem, który okazuje się być synem założyciela firmy, którą chciała kupić.

Zdjęcie Tom Wozniczka w filmie "Szampańskie święta" / Mika Cotellon / Netflix

Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menedżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka). Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć - czytamy w opisie.

Film "Szampańskie święta" ukaże się na Netfliksie 19 listopada.

"Świąteczny skok": komedia, romans i skok stulecia

Sophia, bystra pracownica sklepu, i Nick, pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc - napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.

W Sophię wcieli się Olivia Holt najbardziej znana jest ze swojej roli w "Cloak & Dagger", w którym wcieliła się w Tandy Bowen. W swoim portfolio może pochwalić się też występami w "Heart Eyes", "Cruel Summer", "Z kopyta" czy "To nie ja". Na ekranie w roli Nicka partnerować jej będzie gwiazdor znany z czterech sezonów netfliksowego hitu - "Sex Education" - w którym grał Adama Groffa. Connor Swindells w ostatnim czasie wystąpił także w "Barbie", "Bez śladu", "Scoop" czy "Emmie".

Zdjęcie Connor Swindells jako Nick i Olivia Holt jako Sophia w "Świątecznym skoku" / Rob Baker Ashton/Netflix ©2025 / Netflix

Obok głównych aktorów na ekanie pojawią się też Peter Serafinowicz, Lucy Punch, Poppy Drayton, Ed Kear, James Dryden, Aylin Scott, Anabel Kutay, Michael Salami, Alara-Star Khan, Natasha Joseph, Ntierna Xavier Knight, Ada Player i Mariah Louca. Za reżyserię "Świątecznego skoku" odpowiada Michael Fimognari, a scenariusz stworzyła Abby McDonald.

Film "Świąteczny skok" będzie miał premierę 26 listopada na Netfliksie.

"Miłość w prezencie": film z gwiazdą hitu Netfliksa

"Miłość w prezencie" to nadchodząca świąteczna komedia romantyczna Netfliksa w reżyserii Mike’a Rohla ("Zamiana z księżniczką"). Za scenariusz odpowiadają Ron Oliver i Carley Smale, a producentami filmu są Howard Braunstein oraz Alexander Braunstein. W rolach głównych zobaczymy duet znany z uwielbianych przez widzów seriali: Alexandrę Breckenridge ("Virgin River") oraz Ryana Eggolda ("Szpital New Amsterdam"). U ich boku wystąpią również Tia Mowry, Diana Maria Riva i Jayden Oniah.

Zdjęcie Alexandra Breckenridge w filmie "Miłość w prezencie" / Diyah Pera/Netflix ©2025 / Netflix

O czym opowie film? Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy - czytamy w opisie produkcji.

Film "Miłość w prezencie" zadebiutuje 3 grudnia 2025 r. na Netfliksie.

Czytaj więcej: Rozgrzał publiczność i podbija Netflixa. Świąteczna nowość z gwiazdorem kultowego serialu