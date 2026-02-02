Jedna z najmroczniejszych adaptacji. Wreszcie można obejrzeć online

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Przed premierą najnowszej ekranizacji "Wichrowych Wzgórz" warto przypomnieć sobie wersję z 1992 roku, która właśnie pojawiła się na popularnej platformie streamingowej. W tej produkcji Ralph Fiennes wcielił się w Heathcliffa, a Juliette Binoche w Catherine Earnshaw. Film dziś uchodzi za kultowy.

Młoda kobieta o rudych, lekko kręconych włosach patrząca prosto w obiektyw, ubrana w jasną bluzkę, na tle ciemnego, pochmurnego nieba podświetlonego przez promienie światła.
Juliette Binoche, "Wichrowe Wzgórza"Paramount PicturesAgencja FORUM

W lutym tego roku na ekranach kin ukaże się nowa ekranizacja "Wichrowych Wzgórz". Wokół produkcji od wielu miesięcy toczą się zażarte dyskusje na temat wierności adaptacji oraz obsadzonych w rolach głównych aktorów.

Przed premierą warto przypomnieć sobie poprzednie filmowe wersje. Na platformie SkyShowtime od kilku dni można oglądać produkcję z 1992 roku.

Zobacz również:

Margot Robbie w scenie z filmu "Wichrowe wzgórza"
Premiery

Kontrowersyjny film za chwilę w kinach. Poznaliśmy pierwsze opinie

Kinga Szarlej
Kinga Szarlej

    "Wichrowe Wzgórza": debiut Ralpha Fiennesa na dużym ekranie

    Film "Wichrowe Wzgórza" (1992) w reżyserii Petera Kosminsky'ego oparty jest na powieści Emily Brontë. Opowiada historię Heathcliffa (Ralph Finnes), bezdomnego chłopca przygarniętego przez ojca Catherine Earnshaw (Juliette Binoche). Dorastają razem na surowych wrzosowiskach północnej Anglii. Ich losy nierozerwalnie się splatają.

    W rolach głównych występują Ralph Fiennes jako Heathcliff oraz Juliette Binoche jako Catherine Earnshaw. W pozostałych rolach grają m.in. Sinead Cusack (Nelly Dean) i Jeremy Northam (Edgar Linton). Był to debiut Fiennesa na dużym ekranie.

    Mężczyzna pochyla się delikatnie nad kobietą w błękitnej sukni, oboje z wyrazami czułości i romantycznego zaangażowania na twarzach. Kobieta oparta jest lekko o jego ramię, patrząc mu w oczy, w tle rozmyte zielone wzgórza.
    "Wichrowe Wzgórza"Rights Managed / Mary Evans Picture Librar / ForumAgencja FORUM

    Z perspektywy lat film jest uważany za kultowy, szczególnie wśród miłośników literatury i wiernych adaptacji klasyki. Dziś bywa postrzegany jako jedna z najodważniejszych i najwierniejszych ekranizacji "Wichrowych Wzgórz", choć nadal pozostaje filmem wymagającym i nie dla każdego widza.

    "Wichrowe Wzgórza" online. Gdzie oglądać?

    Film "Wichrowe Wzgórza" jest dostępny na platformie SkyShowtime.

    Juliette Binoche: Żyjemy w czasach transformacji. Ale wierzę, że po ciemności zawsze przychodzi światło.INTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze