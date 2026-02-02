W lutym tego roku na ekranach kin ukaże się nowa ekranizacja "Wichrowych Wzgórz". Wokół produkcji od wielu miesięcy toczą się zażarte dyskusje na temat wierności adaptacji oraz obsadzonych w rolach głównych aktorów.

Przed premierą warto przypomnieć sobie poprzednie filmowe wersje. Na platformie SkyShowtime od kilku dni można oglądać produkcję z 1992 roku.

"Wichrowe Wzgórza": debiut Ralpha Fiennesa na dużym ekranie

Film "Wichrowe Wzgórza" (1992) w reżyserii Petera Kosminsky'ego oparty jest na powieści Emily Brontë. Opowiada historię Heathcliffa (Ralph Finnes), bezdomnego chłopca przygarniętego przez ojca Catherine Earnshaw (Juliette Binoche). Dorastają razem na surowych wrzosowiskach północnej Anglii. Ich losy nierozerwalnie się splatają.

W rolach głównych występują Ralph Fiennes jako Heathcliff oraz Juliette Binoche jako Catherine Earnshaw. W pozostałych rolach grają m.in. Sinead Cusack (Nelly Dean) i Jeremy Northam (Edgar Linton). Był to debiut Fiennesa na dużym ekranie.

"Wichrowe Wzgórza" Rights Managed / Mary Evans Picture Librar / Forum Agencja FORUM

Z perspektywy lat film jest uważany za kultowy, szczególnie wśród miłośników literatury i wiernych adaptacji klasyki. Dziś bywa postrzegany jako jedna z najodważniejszych i najwierniejszych ekranizacji "Wichrowych Wzgórz", choć nadal pozostaje filmem wymagającym i nie dla każdego widza.

"Wichrowe Wzgórza" online. Gdzie oglądać?

Film "Wichrowe Wzgórza" jest dostępny na platformie SkyShowtime.