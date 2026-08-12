"PitBull" od dzisiaj jest dostępny na Netfliksie. To doskonała okazja, by odświeżyć sobie kultowy film Patryka Vegi lub poznać go zupełnie na nowo. Produkcja przed laty przyciągała tłumy przed ekrany i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych polskich filmów sensacyjnych.

"PitBull" na Netfliksie. Od tego filmu wszystko się zaczęło

"PitBull" to pełnometrażowy debiut reżyserski Patryka Vegi. Film miał premierę w 2005 roku, a kilka miesięcy później, w grudniu, na antenie TVP2 zadebiutował serial pod tym samym tytułem.

W centrum historii znajduje się grupa funkcjonariuszy warszawskiego Wydziału Zabójstw. Jednym z nich jest podkomisarz Sławomir Desperski "Despero", grany przez Marcina Dorocińskiego. Policjanci próbują doprowadzić do schwytania Saida, groźnego przestępcy odpowiedzialnego m.in. za porwania i zabójstwa ormiańskich handlarzy.

Ważną częścią fabuły jest również Dżemma, córka Saida, w którą wciela się Weronika Rosati. Despero nawiązuje z nią relację, która początkowo ma pomóc policjantom w dotarciu do jej ojca. Z czasem sytuacja zaczyna jednak wymykać się spod kontroli.

Patryk Vega inspirował się prawdziwymi historiami

Patryk Vega zanim zrobił "PitBulla", zajmował się researchem dokumentów policyjnych. Podczas pracy nad programami telewizyjnymi zbierał informacje i historie dotyczące funkcjonariuszy. Co ciekawe, jeden z najważniejszych bohaterów filmu został zainspirowany autentyczną postacią. Chodzi o gangstera Saida.

W filmie Vegi wystąpiła plejada znakomitych polskich aktorów. Marcin Dorociński wcielił się w podkomisarza Sławomira Desperskiego "Despera". Rola ta stała się jednym z ważniejszych momentów w jego karierze.

Andrzej Grabowski zagrał Jacka Goca "Gebelsa", jednego z najbardziej charakterystycznych policjantów w całej serii. Janusz Gajos wcielił się w Zbigniewa Chyba "Benka", doświadczonego funkcjonariusza zmagającego się z problemami zdrowotnymi. Z kolei Weronika Rosati zagrała Dżemmę, córkę Saida.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Krzysztof Stroiński jako Metyl, Rafał Mohr jako Nielat, Ryszard Filipski jako Wor oraz Małgorzata Foremniak jako Kryśka.

"PitBull" do dziś pozostaje ważnym tytułem w historii polskiego kina sensacyjnego.