Kiedy film "Pomoc domowa" trafi do VOD i gdzie będzie dostępny online?

Widzowie nie muszą długo czekać na premierę internetową. "Pomoc domowa" trafi do oferty VOD już 12 lutego. Oznacza to, że film pojawi się online niespełna dwa miesiące po polskiej premierze kinowej, która odbyła się 1 stycznia 2026 roku. Wcześniej, bo 19 grudnia 2025 roku, produkcja zadebiutowała na rynkach zagranicznych.

Na początek thriller będzie dostępny w serwisie Canal+, gdzie najprawdopodobniej pojawi się w modelu zakupu lub wypożyczenia. Dopiero w kolejnych miesiącach można spodziewać się jego obecności w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat. To standardowa ścieżka dystrybucji dla kinowych nowości, które najpierw trafiają do płatnego VOD, a dopiero później do szerszej oferty subskrypcyjnej.

O czym opowiada "Pomoc domowa" i dlaczego widzowie tak mocno reagują?

Fabuła "Pomocy domowej" koncentruje się na Milli, w którą wciela się Sydney Sweeney. Bohaterka podejmuje pracę w domu zamożnego małżeństwa Winchesterów, granych przez Amandę Seyfried i Brandona Sklenara. Początkowo wszystko wydaje się uporządkowane i przewidywalne, jednak z czasem drobne sygnały zaczynają budzić coraz większy niepokój.

Narracja filmu opiera się na stopniowym odsłanianiu napięć i sekretów, bez pośpiechu, ale z dużą precyzją. Widzowie zwracają uwagę na to, jak konsekwentnie budowany jest klimat zagrożenia i niepewności, a także na zaskakujące zwroty akcji, które zmieniają sposób postrzegania bohaterów. Dużo emocji wywołała także jedna z kluczowych scen rozgrywających się w hotelu, która stała się przedmiotem intensywnych dyskusji w sieci.

Obsada "Pomocy domowej"

Jednym z najmocniej chwalonych elementów filmu jest obsada. Amanda Seyfried, znana z bardzo różnorodnych ról, tym razem pokazuje się w zupełnie innym, bardziej mrocznym wydaniu. Jej postać budzi jednocześnie fascynację i nieufność, co idealnie wpisuje się w konwencję thrillera psychologicznego.

Sydney Sweeney z kolei udźwigała rolę bohaterki, która stopniowo zaczyna rozumieć, że sytuacja, w jakiej się znalazła, nie jest tak bezpieczna, jak mogło się wydawać na początku. Chemia między aktorami i umiejętne prowadzenie relacji między postaciami sprawiają, że napięcie nie opada aż do finału.

Sydney Sweeney w scenie z filmu "Pomoc domowa" materiały prasowe

Czy "Pomoc domowa" doczeka się kontynuacji i co już wiadomo o sequelu?

Niedługo po premierze pojawiły się informacje, że studio Lionsgate pracuje nad kontynuacją "Pomocy domowej". Projekt ma być rozwijany od kilku miesięcy, a do obsady mieliby wrócić nie tylko Sydney Sweeney, ale również Michele Morrone, znany z filmu "365 dni". Na tym etapie nie podano jeszcze szczegółów fabularnych ani daty premiery.