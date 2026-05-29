Idealny film na Dzień Dziecka? Netflix ma prezent dla fanów polskiego kina

"O psie, który jeździł koleją": Nowa wersja ukochanej historii

"O psie, który jeździł koleją" to film, na który widzowie czekali latami - ponadczasowy, międzypokoleniowy, z happy endem i uroczym owczarkiem szwajcarskim w roli głównej. Obraz gwarantujący pełną rozmachu rozrywkę i niezapomniane emocje, przekładające się na wielką lekcję przyjaźni, empatii i ekologii.

To przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana z uwielbianego dzieła Romana Pisarskiego pod tym samym tytułem. Poruszająca historia przyjaźni dziecka i niezwykłego psa-podróżnika, czworonoga wiernego jak Lassie, dzielnego jak Bella i zabawnego jak Beethoven, który od szczenięcia czuł pociąg do wielkiej przygody i swoimi podróżami koleją poruszył miliony serc.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Mateusz Damięcki, Monika Pikuła, Adam Woronowicz i Liliana Zajbert. Za kamerą stanęła Magdalena Nieć ("Detektyw Bruno").

"O psie, który jeździł koleją": Fabuła

Życie Zuzi (Liliana Zajbert), której tata Piotr (Mateusz Damięcki) pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo - niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki.

Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor (Adam Woronowicz) robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

"O psie, który jeździł koleją": Artystyczny i frekwencyjny sukces

Kinowa premiera filmu odbyła się w sierpniu 2023 roku. Produkcja cieszyła się dużą popularnością i zebrała ponad 350 tysięcy widzów.

Ponadto zdobyła szereg prestiżowych nagród. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2023 roku otrzymała Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka. Rok później w ręce jej autorów trafiły z kolei Diamentowe Lwiątka dla najlepszego filmu familijnego 25-lecia.

Obraz zdobył też Platynowy Bilet oraz nagrodę dla najlepszego filmu w kategorii 6+ na Giffoni Film Festival, jednym z najważniejszych festiwali kina dziecięcego na świecie. Doceniono go również na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci w Meksyku.

Powyższe sukcesy spowodowały, że w 2025 roku do kin wszedł sequel hitu zatytułowany "O psie, który jeździł koleją 2".

materiały prasowe

"O psie, który jeździł koleją" na Netfliksie

Film Magdaleny Nieć wzbogaci ofertę Netfliksa już pierwszego czerwca. Dzień Dziecka to doskonała okazja, żeby nadrobić lub przypomnieć sobie familijną produkcję.