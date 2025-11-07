Nowości w Polsat Box Go: nie oderwiesz się od ekranu!

Polsat Box Go po raz kolejny zaskakuje niezwykłymi nowościami. Tym razem wśród gorących premier znalazły się takie tytuły, jak:

"Wielki marsz" - ekranizacja jednej z pierwszych powieści Stephena Kinga, ukazująca świat, w którym brutalna rozrywka zastępuje moralność. Grupa nastolatków zostaje zmuszona do udziału w śmiertelnym marszu - bez odpoczynku, bez litości, z karą śmierci za każde potknięcie; już dostępny.

"Cały ten seks" - film inspirowany australijską komedią "The Little Death" Josha Lawsona, który odważnie porusza temat seksualności, przełamując tabu i stereotypy obecne w polskich komediach romantycznych. W obsadzie znaleźli się m.in.: Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Magdalena Lamparska, Michał Czernecki, Laura Breszka i Mateusz Więcławek; premiera 11 listopada.

"Piep*zyć Mickiewicza 2" - to jeden z największych młodzieżowych hitów ostatnich lat. Pierwszą część obejrzało w kinach około 180 tys. osób, a kontynuacja przyciągnęła ponad 500 tys. widzów. Obraz porusza temat dojrzewania, relacji międzyludzkich i akceptacji inności, pokazując młodzież w krzywym zwierciadle, ale z empatią i sercem, balansując między komedią a społecznym komentarzem; premiera 13 listopada.

"Skomplikowani" - błyskotliwa komedia (nie)romantyczna, która w przewrotny sposób ukazuje współczesne relacje międzyludzkie - od monogamii po otwarte związki, pełne emocjonalnych zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów akcji; premiera 18 listopada.

"O psie, który jeździł koleją 2" - kontynuacja historii psa Lampo, który uwielbia podróże pociągami. Po udanej operacji w Stanach Zjednoczonych Zuzia wraca z rodzicami do Polski. W czasie ich nieobecności Lampo był pod opieką Dyrektora stacji, który z początku niechętny, z czasem bardzo przywiązał się do psa. To piękna, wzruszająca historia o nadziei, bliskości i sile więzi, która poruszy serca widzów w każdym wieku; premiera 20 listopada.

Polsat Box Go: Listopad w klimacie grozy

W Polsat Box Go można znaleźć także kolekcję filmów grozy, pełnych napięcia i niepokojącej atmosfery, w tym m.in.:

"28 lat później" - przerażająca wizja świata po epidemii, która zmieniła ludzi w bezwzględne bestie,

"Until Dawn" - grupa przyjaciół spędza noc w odciętym od świata domku w górach. Każda decyzja, którą podejmują, wpływa na ich los, a niebezpieczeństwo czai się tuż za rogiem,

"Heretic" - Hugh Grant w roli, której nikt się nie spodziewał - mroczny, charyzmatyczny przywódca sekty, skrywający przerażającą tajemnicę.

Klub Konesera: kino niezależne, artystyczne i festiwalowe

Klub Konesera w Polsat Box Go to stale rozwijająca się kolekcja z tytułami kina niezależnego, oferowanymi przez m.in. Gutek Film czy Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, która w ostatnim czasie została wzbogacona m.in. o takie filmy, jak:

"Lady Bird" - nominowana do pięciu Oscarów opowieść o wchodzeniu w dorosłość z Saoirse Ronan i Timothee Chalametem w rolach głównych,

"Lobster" - czarna komedia w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, twórcy "Faworyty", "Pięknych istot" czy "Rodzajów życzliwości",

"Zjawa" - film Alejandro Gonzáleza Iñárritu, nagrodzony trzema Oscarami, który przyniósł Leonardo DiCaprio jego pierwszą statuetkę w karierze.

