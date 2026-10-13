"Lśnienie" Stanleya Kubricka w streamingu. Adaptacja oburzyła Stephena Kinga

"Lśnienie" Stanleya Kubricka to jedno z najbardziej drobiazgowo przemyślanych dzieł w historii kina, które do dziś zachwyca stroną techniczną oraz mnogością interpretacji. Film obrósł legendami, głównie ze względu na perfekcjonizm reżysera i ekstremalne warunki panujące na planie.

Adaptacja powieści Stephena Kinga o tym samym tytule przedstawia historię Jacka Torrance'a (Jack Nicholson), początkującego pisarza zmagającego się z problemami osobistymi, który przyjmuje posadę zimowego stróża w odizolowanym od świata hotelu Overlook w górach Kolorado. Przeprowadza się tam wraz z żoną Wendy (Shelley Duvall) oraz małym synkiem Dannym, który posiada zdolności paranormalne. Wraz z nadejściem zimy i odcięciem od cywilizacji, mroczna przeszłość budynku oraz narastające szaleństwo Jacka zaczynają zagrażać życiu całej rodziny.

Choć produkcja do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i ma status kultowej, autor literackiego pierwowzoru nie był zadowolony z efektów pracy Stanleya Kubricka. King otwarcie krytykował reżysera za wprowadzone przez niego zmiany. W książce Jack Torrance to dobry człowiek i kochający ojciec, który powoli przegrywa walkę z demonami hotelu i procentami. U Kubricka Jack od pierwszej sceny wydaje się niestabilny emocjonalnie i bliski szaleństwa. Duże zmiany zaszły także w przedstawieniu postaci Wendy Torrance; w książce była ona silną, niezależną kobietą, z kolei na ekranie ukazano ją jako uległą ofiarę, co uraziło pisarza.

"Lśnienie": ekstremalne warunki pracy i setki powtórzeń

Wiele mówiło się także o mrocznych kulisach i ekstremalnych warunkach powstawania filmu. Stanley Kubrick słynął z zmuszania aktorów do powtarzania scen dziesiątki, a nawet setki razy. Scena, w której Dick Hallorann (Scatman Crothers) wyjaśnia Danny'emu, czym jest "lśnienie", była powtarzana aż 148 razy, co do dziś jest rekordem.

Ponadto, reżyser celowo izolował Shelley Duvall i nie szczędził jej ostrej krytyki, aby wywołać u niej autentyczne, permanentne wycieńczenie i przerażenie. Legendarna scena na schodach, gdzie Wendy broni się kijem bejsbolowym, była powtarzana 127 razy.

"Lśnienie" i inne dzieła Stanleya Kubricka w HBO Max. Polacy oglądają na potęgę

Choć premiera miała miejsce w 1980 roku, aktorskie kreacje nadal potrafią przyprawić o dreszcze, a sam film do dziś inspiruje twórców kina grozy.

Od kilku dni w serwisie HBO Max obejrzeć można aż trzy filmy Kubricka - "Oczy szeroko zamknięte", "Mechaniczną pomarańczę" oraz "Lśnienie", które zajmuje trzecie miejsce wśród najchętniej oglądanych filmów platformy. Jest to zatem świetny moment, by na nowo wrócić do ponadczasowej klasyki.

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