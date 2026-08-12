"Uwikłani: Marfil" to hiszpański film oryginalny oparty na bestsellerowej dylogii Enfrentados ("Drawn Together" i "Drawn Apart") autorstwa Mercedes Ron, figurującej na listach bestsellerów New York Timesa i międzynarodowych listach sprzedaży. Jest trzeci etap współpracy Prime Video z bestsellerową autorką Mercedes Ron, po adaptacjach jej popularnej Trylogii Winnych oraz książki "Powiedz mi po cichu".

"Uwikłani: Marfil": adaptacja powieści Mercedes Ron. Co wiemy o hiszpańskiej nowości Prime Video?

Marfil Cortés, córka hiszpańskiego potentata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku - do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza - Sebastiána Moore'a. Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać. Tajemnicza i powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują dystans który oboje starają się zachować. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic - i nikt - nie jest tym, czym się wydaje.

W romantycznym thrillerze Prime Video w głównych rolach występują Ester Expósito ("Venus") oraz Hugo Diego García ("Substancja"). Obsadę uzupełniają: Eric Masip jako Iván, Pablo Molinero jako Alejandro, Zoe Bonafonte jako Gabriela, Lluís Homar jako Logan oraz Joaquín Ferreira jako Ray.

Reżyserem jest Óscar Pedraza ("Patria", "Życie bez pozwolenia"), a scenariusz napisała Sofía Cuenca ("Twoja wina", "Nasza wina"). Zwiastun nadchodzącej produkcji można obejrzeć tutaj.

Hugo Diego García w filmie "Uwikłani: Marfil" Prime Video

"Uwikłani: Marfil": kiedy premiera?

Pierwsza część dylogii Enfrentados zadebiutuje na Prime Video już 9 września.

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