"Bliżej": mocny film z gwiazdorską obsadą

Film "Bliżej" to adaptacja sztuki Patricka Marbera w reżyserii Mike’a Nicholsa. Opowiada historię dwóch par: pisarza Dana (Jude Law) i striptizerki Alice (Natalie Portman) oraz dermatologa Larry’ego (Clive Owen) i fotograf Annie (Julia Roberts). Gdy Anna fotografuje Dana, ich romans rozpoczyna spiralę kłamstw i manipulacji, które komplikują ich związki. Fascynacja, pożądanie i niepewność stają się podstawą relacji bohaterów, prowadząc do emocjonalnych i dramatycznych konfrontacji.

Clive Owen za swoją rolę otrzymał Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA dla najlepszego aktora drugoplanowego. Natalie Portman również zdobyła Złoty Glob za najlepszą rolę drugoplanową. Co ciekawe, Owen grał Dana w wersji teatralnej, a w filmie dostał rolę Larry’ego.

Film zdobył status kultowego wśród dramatów o relacjach i jest często przytaczany w dyskusjach o współczesnym obrazie miłości i zdrady. W momencie premiery zdecydowana większość recenzji była pozytywna, ale podkreślała, że to film "dla widza przygotowanego na brutalną szczerość".

"Bliżej" online. Gdzie obejrzeć film?

Film "Bliżej" od dziś jest dostępny na platformie HBO Max.

