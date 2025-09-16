HBO Max usunie oscarowe arcydzieło. Na seans zostało niewiele czasu

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri": oscarowe arcydzieło

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" to dzieło Martina McDonagha, który w 2018 zdobyło aż dwa Oscary, cztery Złote Globy i pięć nagród BAFTA.

Akcja filmu toczy się w małym amerykańskim miasteczku. Od śmierci córki Mildred Hayes (Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon (Sam Rockwell) - niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy - starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą sprzeczkę.

Reklama

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri": film wkrótce zniknie z VOD. Do kiedy można go zobaczyć?

Jeśli chcecie obejrzeć film "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", to nie zostało już dużo czasu. Nagradzaną produkcję można zobaczyć na platformie HBO Max tylko do 30 września 2025 roku.

Zobacz też:

Myślisz, że znasz wszystkie hity Netfliksa? Ten quiz szybko to zweryfikuje

