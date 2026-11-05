"Gran Torino" to jeden z najważniejszych filmów w karierze Clinta Eastwooda. Poruszający dramat o samotności, winie i odkupieniu właśnie dziś trafił na platformę HBO Max.

"Gran Torino": o czym jest film?

Głównym bohaterem jest Walt Kowalski (Clint Eastwood), emerytowany pracownik fabryki Forda i weteran wojny koreańskiej. Niedawno stracił żonę, z którą spędził większość życia. Zgorzkniały, samotny i nieufny wobec innych, nie potrafi również porozumieć się z własnymi dorosłymi synami. Tymczasem jego świat stopniowo się zmienia. Okolica, w której mieszkał przez lata, coraz mniej przypomina tę, którą pamięta. Wśród sąsiadów przybywa imigrantów, wobec których Walt nie ukrywa swoich uprzedzeń i niechęci.

Punktem zwrotnym staje się próba kradzieży jego ukochanego samochodu - Forda Gran Torino z 1972 roku. Dokonuje jej Thao Vang Lor (Bee Vang), nastoletni sąsiad, namówiony do tego przez kuzyna należącego do lokalnego gangu. Nieudana kradzież zapoczątkowuje nieoczekiwaną relację między Waltem a rodziną chłopaka. Mężczyzna poznaje również jego siostrę Sue (Ahney Her), inteligentną i pewną siebie dziewczynę, która potrafi nawiązać z nim porozumienie mimo jego prowokacyjnego zachowania.

"Gran Torino" to opowieść o nieoczekiwanej przyjaźni i międzypokoleniowej więzi. Film można odczytywać również jako komentarz do amerykańskiego społeczeństwa oraz uprzedzeń rasowych. To jednak przede wszystkim historia człowieka, który musi skonfrontować się z własną przeszłością.

Clint Eastwood stworzył kasowy przebój. Film zarobił fortunę

Clint Eastwood nie tylko wyreżyserował "Gran Torino", ale również wcielił się w głównego bohatera. Scenariusz napisał Nick Schenk. Produkcja z 2008 roku okazała się jednym z największych sukcesów komercyjnych w reżyserskim dorobku Eastwooda. Przy budżecie wynoszącym około 33 mln dolarów zarobiła na całym świecie blisko 270 mln dolarów.