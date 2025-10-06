"Conan Barbarzyńca": kultowy film z Arnoldem Schwarzeneggerem

Film "Conan Barbarzyńca" z 1982 roku, w reżyserii Johna Miliusa, to klasyka kina fantasy, która wciąż zachwyca fanów gatunku na całym świecie. Główna rola przypadła Arnoldowi Schwarzeneggerowi, dla którego był to jeden z przełomowych projektów w karierze. Scenariusz stworzyli John Milius i Oliver Stone.

Akcja filmu rozpoczyna się w barbarzyńskiej wiosce, którą atakuje złowieszczy czarodziej Thulsa Doom (James Earl Jones). Conan, jedyny ocalały, zostaje sprzedany do niewoli i zmuszony do życia gladiatora. Dorastając, staje się potężnym wojownikiem, który wyrusza w niebezpieczną podróż, aby pomścić śmierć rodziny i pokonać swojego wroga. W trakcie przygód towarzyszą mu sprzymierzeńcy, tacy jak złodziej Subotai (Gerry Lopez) i wojownicza Valeria (Sandahl Bergman).

Fabuła "Conana Barbarzyńcy" oparta jest na opowiadaniach Roberta E. Howarda: "Czarny kolos", "Wieża słonia", "Narodzi się wiedźma" i "Dom pełen łotrów". Film pozostaje jednym z najważniejszych dzieł fantasy lat 80. i inspiracją dla wielu kolejnych produkcji w tym gatunku.

"Conan Barbarzyńca" online. Gdzie oglądać?

Film "Conan Barbarzyńca" od kilku dni jest dostępny na platformie HBO Max. Można go obejrzeć także na Disney+.