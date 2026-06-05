Gwiazdy kina połączą siły. Szykuje się prawdziwe widowisko akcji

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth wystąpią w nowym hicie Amazon MGM Studios. Produkcja "The Kellys" z pewnością przyciągnie nie tylko fanów obu aktorów, ale i miłośników wciągającego kina akcji. O czym opowie film?

Mężczyzna w szarym garniturze, białej koszuli i bordowym krawacie na szarym tle.
Arnold Schwarzenegger Grzegorz GalazkaEast News

Amazon MGM Studios nabyło światowe prawa do filmu "The Kellys" - nowego hitu akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem i Liamem Hemsworthem.

"The Kellys": nowy film akcji z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych Schwarzenegger i Hemsworth

Film opowie o Jacku Kellym, skompromitowanym nowojorskim policjancie, którego żona Molly zostaje wzięta jako zakładniczka. Aby ją uratować, będzie musiał połączyć siły z ludźmi, których najbardziej się boi - swoją rodziną.

Zobacz również:

Kim Longinotto, laureatka Smoka Smoków w Pałacu Potockich w Krakowie, fot. M. Zygmunt
Krakowski Festiwal Filmowy

Kim Longinotto odebrała Nagrodę Smok Smoków!

Anna Kempys
Anna Kempys

Rozpoczęto już pracę na planie produkcji. Za kamerą stanął Brad Peyton ("Atlas" z Jennifer Lopez), a całość produkowana jest przez Thunder Road Films. Podczas pisania scenariusza reżyser połączył siły z Tze Chunem ("Gotham", "Windowbreaker").

Film będzie można obejrzeć w serwisie Prime Video. Data premiery nie jest na ten moment znana.

Zobacz też:

Najdłuższy film z serii? Zabrakło kilku minut

Eiza González o roli w filmie Guya Ritchiego. „Humor, elegancja i przygoda”Monolith Filmsmateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze