Gwiazdy kina połączą siły. Szykuje się prawdziwe widowisko akcji

Amazon MGM Studios nabyło światowe prawa do filmu "The Kellys" - nowego hitu akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem i Liamem Hemsworthem.

"The Kellys": nowy film akcji z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych Schwarzenegger i Hemsworth

Film opowie o Jacku Kellym, skompromitowanym nowojorskim policjancie, którego żona Molly zostaje wzięta jako zakładniczka. Aby ją uratować, będzie musiał połączyć siły z ludźmi, których najbardziej się boi - swoją rodziną.

Rozpoczęto już pracę na planie produkcji. Za kamerą stanął Brad Peyton ("Atlas" z Jennifer Lopez), a całość produkowana jest przez Thunder Road Films. Podczas pisania scenariusza reżyser połączył siły z Tze Chunem ("Gotham", "Windowbreaker").

Film będzie można obejrzeć w serwisie Prime Video. Data premiery nie jest na ten moment znana.

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