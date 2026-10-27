Do tej pory informowano, że w roli głównej w nowym filmie Netfliksa "Maelstrom" zobaczymy gwiazdora "Reachera", czyli Alana Ritchsona. Okazuje się, że zastąpi go inny aktor.

Jak donosi Page Six Hollywood, do obsady dołączył Keanu Reeves, a Ritchson miał zostać wyrzucony lub sam zrezygnować z projektu. Powód nie jest jednak znany.

"Maelstrom": co wiemy o filmie?

"Maelstrom" opowie o federalnym szeryfie chroniącym narzeczoną handlarza bronią, która ubiega się o ochronę świadków. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego wieczoru, gdy nadciąga huragan, blokując łączność z zewnątrz i uniemożliwiając przybycie posiłków. Razem muszą walczyć o przetrwanie ataku ludzi pracujących dla handlarza, a także coraz silniejszych żywiołów szalejących na zewnątrz.

Scenariusz filmu w 1993 roku został sprzedany firmie Warner Bros. przez producenta Jeffa Robinova. Mimo ambitnej koncepcji produkcja jednak nie doczekała się realizacji. Teraz projekt otrzyma od Netfliksa drugą szansę.

Do odświeżenia materiału i unowocześnienia postaci, na podstawie pierwszego szkicu autorstwa nieżyjącego już Gregory'ego Fitzpatricka, zaproszono scenarzystę Marka Bianculli. Producentami zostali: wspomniany Robinov, Tabitha Shick i Talking Pictures. Za reżyserię odpowiada Jaume Collet-Serra.