Film "Materialiści" w reżyserii Celine Song niecały rok po premierze trafił na streaming w Polsce. Produkcję od kilku dni można oglądać na platformie HBO Max.

"Materialiści": gwiazdorskie trio w rolach głównych

Lucy (Dakota Johnson) jest przebojową swatką z Nowego Jorku. Dzięki jej pracy udało się związać wiele szczęśliwych par. Lucy ma bardzo duże oczekiwania w stosunku do mężczyzn. Pewnego dnia poznaje idealnego mężczyznę, który spełnia wszystkie jej wymagania (Pedro Pascal), ale jednocześnie zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie, gdy jej były chłopak (Chris Evans) ponownie ją zauroczy.

"Niektóre dialogi między bohaterami to prawdziwa uczta dla wrażliwych dusz, a z wizualnej warstwy filmu bije autentyczna klasa. Przepiękne kostiumy Dakoty Johnson to tylko dopełnienie tej estetycznej przyjemności. Aktorka wreszcie otrzymała rolę, w której mogła w pełni rozwinąć skrzydła. Jej subtelna charyzma, szeroki wachlarz aktorskich środków i zmysłowy, lekko melancholijny głos - wszystko tu wybrzmiewa w najlepszym możliwym świetle. Świetnie partnerują jej Pedro Pascal i Chris Evans, którzy ani przez chwilę nie próbują jej przyćmić. Wręcz przeciwnie, są idealnymi ekranowymi partnerami, pozwalającymi lepiej zrozumieć i poczuć emocjonalną drogę Lucy" - czytamy w recenzji Justyny Miś z Interii.

Film zadebiutował w kinach w czerwcu zeszłego roku, zarabiając 108 mln dolarów przy budżecie 20 mln.