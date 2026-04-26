"Wichrowe wzgórza" podbiły serca widzów

Najnowszy film Emerald Fennell zadebiutował w kinach 13 lutego 2026, tuż przed Walentynkami. Produkcja, w której główne role zagrali Margot Robbie i Jacob Elordi, jest adaptacją powieści Emily Brontë z 1847 roku pod tym samym tytułem. Opowiada o destrukcyjnej miłości Katarzyny Earnshaw i przygarniętego przez jej rodzinę Heathcliffa.

W młodego Heathcliffa wcielił się Owen Cooper, który zachwycił widzów swym występem w miniserialu "Dojrzewanie" platformy Netflix. Budżet produkcji wyniósł 80 milionów dolarów, a piosenki napisała do niego Charli XCX. To największa produkcja w karierze Fennell, której "Obiecująca. Młoda. Kobieta." przyniosła Oscara za scenariusz oryginalny i nominację za reżyserię.

Tylko podczas premierowego weekendu film osiągnął łączne wpływy na poziomie 82 mln dolarów!

Margot Robbie w scenie z filmu "Wichrowe wzgórza"

Kiedy film z Margot Robbie i Jacobem Elordi na HBO Max?

"Wichrowe wzgórza" zmierzają na streaming! HBO Max właśnie ujawniło dokładną datę premiery filmu w serwisie. Każdy, kto nie zdążył wybrać się do kina na film Fennell, będzie mógł zobaczyć go w domu już od 1 maja 2026 roku! To idealna propozycja na zbliżający się długi weekend.

