Głośny polski film w końcu za darmo na streamingu. Kiedy premiera?

"Franz Kafka": Podróż w głąb psychiki geniusza

"Franz Kafka" Agnieszki Holland nie jest klasyczną biografią. Reżyserka proponuje widzom wielowymiarową podróż w głąb psychiki pisarza, człowieka rozdartego między codziennością a wewnętrznym niepokojem, między przyziemnymi obowiązkami a potrzebą tworzenia. Jej bohater nie jest znanym z podręczników ikoną literatury XX w. To fascynująca osobowość, która mierzy się z wewnętrznymi rozterkami, jakich doświadczają dzisiaj młodzi, wchodzący w dorosłość, ludzie.

Fabuła filmu osadzona jest w realiach początku XX wieku, jednak przedstawiony w niej świat daleki jest od historycznego realizmu. Zamiast tego widz zanurza się w rzeczywistości, która stopniowo nabiera cech snu, tworząc niepokojący, momentami groteskowy obraz, który jednocześnie wydaje się niezwykle prawdziwy, zwłaszcza w swoim wymiarze emocjonalnym.

Tytułowy bohater to wrażliwy introwertyk, który zmaga się z presją społeczną, wymaganiami rodziny oraz własnymi lękami. W jego życiu codzienność przenika się z wyobraźnią, a granica między tym, co realne i fantastyczne, zaciera się z każdą kolejną sceną. Holland buduje opowieść o samotności, alienacji i poczuciu wyobcowania, czyli motywach, które stały się znakiem rozpoznawczym twórczości Kafki. Film w subtelny sposób nawiązuje do jego najważniejszych dzieł, oddając ducha prozy pisarza, lecz unika dosłowności.

Warstwa wizualna czyni "Franza Kafkę" dziełem kompletnym. Starannie wykreowany świat, w którym porusza się bohater, pełen jest symboli i nieoczywistych metafor, co potęguje wrażenie niepokoju i zagubienia jego osoby. Reżyserka dostrzega skomplikowaną naturę pisarza, przedstawiając go na ekranie jako człowieka poszukującego i nie godzącego się na przyjęte konwenanse.

"Franz Kafka" to kino wymagające, ale niezwykle satysfakcjonujące. Holland po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć dzieła głęboko humanistyczne, które skłaniają do refleksji nad kondycją jednostki i jej miejscem w świecie.

materiały prasowe

"Franz Kafka": Premiera w Canal+

W rolę Kafki wcielił się Idan Weiss, któremu na ekranie towarzyszą, między innymi, Peter Kurth, Jenovéfa Boková czy Ivan Trojan. O muzykę w filmie zadbali Antoni Łazarkiewicz i Mary Komasa.

"Franz Kafka" zdobył Srebrne Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na tym samym festiwalu film Agnieszki Holland nagrodzono też za zdjęcia (Tomasz Naumiuk), charakteryzację (Gabriela Polakova) i główną rolę męską (Idan Weiss). Produkcja brała udział m.in. w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i była na shortliście do Europejskich Nagród Filmowych (w kategorii "najlepszy aktor"). Była polskim kandydatem do Oscara 2025.

Premiera filmu "Franz Kafka" w serwisie streamingowym Canal+ już 25 kwietnia.