Głośny film w końcu na streamingu. W kinach to był wielki hit

"Wicked: Na dobre": O filmie

Finał dwuczęściowej historii rozpoczyna się w chwili, gdy Elphaba i Glinda są ze sobą skłócone i muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba (Cynthia Erivo), określana teraz jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu i nadal walczy o ujawnienie prawdy o Czarnoksiężniku.

W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande) staje się symbolem dobra, pławi się w blasku sławy i popularności. Do ich życia z impetem wkracza dziewczyna z Kansas. Jeśli chcą zmienić siebie oraz całe Oz, Elphaba i Glinda muszą znów się zjednoczyć, zaakceptować swoje wybory oraz słabości. Przeżyj tę przygodę w domowym zaciszu i przygotuj się na przemianę, która zostanie z tobą… na dobre.

Ekranizacja powstała na podstawie kultowego musicalu z muzyką i tekstem zdobywcy nagród Grammy i Oscara Stephena Schwartza oraz scenariusza Winnie Holzman. Film jest inspirowany powieścią Gregory'ego Maguire'a. Za reżyserię odpowiada ceniony Jon M. Chu. W "Wicked: Na dobre" występują nominowane do Nagrody Akademii gwiazdy - Cynthia Ervio i Ariana Grande.

Partnerują im m.in. laureat nagrody Critics Choice i nominowany do Emmy Jonathan Bailey, zdobywca Emmy Jeff Goldblum, laureatka Oscara i Złotego Globu Michelle Yeoh, nominowany do nagrody SAG Ethan Slater, a także Bowen Yang i Marissa Bode.

"Wicked: Na dobre" dołącza do stale powiększającego się katalogu światowych hitów kinowych dostępnych w SkyShowtime, takich jak "Downton Abbey: Wielki finał", "Jak wytresować smoka" czy "Jurassic World: Odrodzenie".

materiały prasowe



