Głośny film już na VOD. Gwiazda zagrała w nim najlepszą rolę w karierze

Emocjonalny rollercoaster i aktorski popis

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" to emocjonalny rollercoaster o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, rozpadającym się życiem i własnymi granicami wytrzymałości. Kiedy jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach, świat Lindy zaczyna się walić, zamieniając jej codzienność w bieg z przeszkodami, którego nie da się ukończyć.

Czerpiąc inspirację z własnej historii, reżyserka Mary Bronstein i producent Josh Safdie ("Nieoszlifowane diamenty") serwują kino, które obala mit doskonałego macierzyństwa i zostawia widza bez tchu. W drugoplanowej obsadzie występują rewelacyjni Conan O'Brien jako terapeuta i raper A$AP Rocky jako dozorca motelu.

Ten film to jednak przede wszystkim absolutny popis aktorski Rose Byrne, która cały czas balansuje na granicy humoru i histerii, czasami łącząc te dwa elementy. Za swoją wybitną rolę w "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" Australijka zgarnęła szereg nagród, m.in. Złoty Glob, Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale, Film Independent Spirit Award, Satellite Award, a także wyróżnienia na festiwalach w Toronto i Palm Springs. Była również nominowana do Oscara.

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" na VOD

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" na streamingu od 12 czerwca. Film można obejrzeć na platformach: CANALVOD, Rakuten TV, Polsat Box Go, Playnow.pl, Player, Amazon Prime, Orange, Vectra, Megogo, Nowe Horyzonty, TVP VOD, Mojeekino, E kino pod Baranami i Apple TV.

materiały prasowe



