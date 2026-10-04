Film "Lalka" z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej w ramach abonamentu. Produkcję można zobaczyć w Canal+ online.

"Lalka": ekranizacja w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa

Akcja filmowej "Lalki" rozgrywa się w Warszawie w 1878 roku . Do miasta wraca Stanisław Wokulski (Mariusz Dmochowski), dawniej subiekt w sklepie Minzla, a obecnie bogaty kupiec, właściciel odziedziczonego po zmarłej żonie magazynu galanteryjnego, którym pod jego nieobecność zajmował się wieloletni i oddany przyjaciel Ignacy Rzecki (Tadeusz Fijewski).

Ogromny majątek, jakiego Wokulski dorobił się w Rosji na dostawach dla wojska, ma mu otworzyć najlepsze salony stolicy, zyskać przyjaźń warszawskiej arystokracji oraz zdobyć względy pięknej i dumnej hrabianki Izabeli Łęckiej (Beata Tyszkiewicz). Dla jej ojca, Tomasza Łęckiego (Jan Kreczmar), jedynym ratunkiem przed bankructwem jest ślub córki z majętnym człowiekiem. Wyrachowana panna Łęcka, która flirtuje po cichu z przystojnym kuzynem Kazimierzem Starskim (Andrzej Łapicki), zwodzi zamożnego kupca, nie szczędzi mu upokorzeń, traktuje wyniośle i z pogardą. Zakochany Wokulski, chcąc w pośredni sposób pomóc ukochanej i jej rodzinie, wchodzi w niekorzystne dla siebie interesy. Lekceważy też uwagi i rady Rzeckiego.

Premiera "Lalki" w 1968 roku była wielkim wydarzeniem artystycznym. Zrealizowane z dużym rozmachem, ogromną dbałością o szczegóły, choć z konieczności okrojone o kilka wątków dzieło Hasa nie jest jednak romansem salonowym, jak by można wnosić z krótkiego streszczenia, otwiera się w nowym oknie i jak oczekiwała tego, być może, część widzów. Jest przede wszystkim historią kariery człowieka, który wydobywa się z dołów społecznych i który, blisko kresu swej wspinaczki, napotyka przeszkodę nie do pokonania - bariery konwenansu, snobizmu i przesądów.

Obraz Hasa spotkał się jednak z dość chłodnym przyjęciem krytyki. Mimo iż niektórzy recenzenci chwalili "malarskość ekranizacji, wierne oddanie klimatu epoki, jej rodzajowości, typów ludzkich, specyficznego kolorytu i wdzięku", nie brakło również głosów niezadowolenia.

Mimo chłodnego przyjęcia w Polsce ekranizacja powieści Prusa odniosła zagraniczny sukces. Wojciech Jerzy Has otrzymał za "Lalkę" na festiwalu w Panamie Wielką Nagrodę za reżyserię, nagrodą za zdjęcia został uhonorowany Stefan Matyjaszkiewicz, a nagrody aktorskie otrzymali Mariusz Dmochowski i Tadeusz Fijewski.