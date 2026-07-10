Już wkrótce do kin trafi długo wyczekiwana "Odyseja" - najnowszy film w reżyserii Christophera Nolana. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie wcześniejsze dzieła jednego z najbardziej cenionych współczesnych twórców. Na HBO Max można znaleźć kilka jego kultowych produkcji, które świetnie sprawdzą się jako rozgrzewka przed premierą nowego widowiska.

Filmy Christophera Nolana na HBO Max

W bibliotece platformy dostępne są między innymi "Batman: Początek", "Mroczny Rycerz", "Mroczny Rycerz powstaje", "Incepcja", "Interstellar", "Dunkierka" oraz "Tenet".

Na HBO Max można także obejrzeć jeden z najstarszych filmów w reżyserii Nolana, czyli "Bezsenność" z 2002 roku. To klimatyczny thriller kryminalny, który zachwyca aktorskimi popisami. Kreacje Pacino i Williamsa są jedną z najmocniejszych stron filmu. Na ekranie towarzyszyli im m.in.: Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Nicky Katt, Paul Dooley, Jonathan Jackson, Larry Holden i Katharine Isabelle.

Z kolei oscarowy "Oppenheimer" obecnie jest dostępny tylko w ramach wypożyczenia w wybranych serwisach.

"Odyseja": wyczekiwane epickie widowisko

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

Matt Damon i Zendaya w filmie "Odyseja" Album Online East News

Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso. Lupita Nyong'o pojawi się jako Helena Trojańska oraz jej siostra Klitajmestra.

"Odyseja" wejdzie do kin 17 lipca 2026 roku.