"Franz Kafka" to biograficzna wariacja na temat jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Prekursor literackiego egzystencjalizmu dzięki takim dziełom jak "Proces" czy "Metamorfozy" trwale zapisał się w europejskiej kulturze. Jego twórczość wciąż wzbudza emocje i inspiruje twórców na całym świecie.

Nic dziwnego, że Kafka stał się inspiracją dla Agnieszki Holland - ogromnej entuzjastki czeskiej kultury. W swoim filmie reżyserka przedstawia losy pisarza inaczej niż w tradycyjnym dramacie biograficznym. W jej ujęciu życiorys autora również jest najważniejszy, ale stanowi też punkt wyjścia do szerszej refleksji nad dzisiejszym światem. Film porusza m.in. temat wegetarianizmu, niemożności poznania drugiego człowieka czy problemów kapitalizmu.

materiały prasowe

"Franz Kafka". Nagrody

"Franz Kafka" zdobył Srebrne Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na tym samym festiwalu film Agnieszki Holland nagrodzono też za zdjęcia (Tomasz Naumiuk), charakteryzację (Gabriela Polakova) i główną rolę męską (Idan Weiss). Produkcja brała udział m.in. w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i była na shortliście do Europejskich Nagród Filmowych (w kategorii Najlepszy aktor). Film będzie dostępny w serwisie TVP VOD jako produkcja premium - odpłatnie, w modelu TVOD.