Co oglądać na HBO Max w lipcu 2026? Już 17 lipca, platforma doda aż cztery tytuły: "No hej!" oraz wszystkie trzy odsłony serii "Ciche miejsce" - "Ciche miejsce", "Ciche miejsce 2" i prequel "Ciche miejsce: Dzień pierwszy". Z kolei 24 lipca na HBO Max pojawi się widowiskowy "Mortal Kombat".

31 lipca do biblioteki trafi film "Bez wyjścia". Po utracie pracy idealne życie Man su zaczyna się rozpadać, co popycha go do zrobienia wszystkiego, by odzyskać swoją pozycję i tożsamość. Tego samego dnia na platformie pojawi się głośny "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego.

Filmowe nowości na HBO Max od 16 do 31 lipca 2026 r.

16 lipca:

"Tootsie"

17 lipca:

"No hej!"

"Ciche miejsce"

"Ciche miejsce 2"

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy"

18 lipca:

"Znajomy dotyk"

"Saipan"

22 lipca:

"Krótkie lato"

23 lipca:

"Filadelfia"

"Longing"

24 lipca:

"Mortal Kombat"

25 lipca:

"Nigdy więcej słońca"

30 lipca:

"Dzikie łowy"

31 lipca:

"Tak się poznaliśmy"

"Bez wyjścia"

"W słońcu"

"Dom dobry"