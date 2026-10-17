"Mother Mary" z Anne Hathaway w roli głównej odbił się szerokim echem. Film w reżyserii Davida Lowery'ego wywołał burzę w sieci związaną z zarzutami o obrazę uczuć religijnych.

Produkcja miała jedynie pojedyncze pokazy w polskich kinach. Teraz można ją zobaczyć na platformie Prime Video.

"Mother Mary": głośny film wywołał burzę

Bohaterka grana przez Hathaway kontaktuje się ze swoją dawną przyjaciółką i projektantką mody, Sam Anselm (Michaela Coel), aby stworzyć "idealną suknię" na swój wielki powrót na scenę. Ich spotkanie szybko przeradza się w intensywną emocjonalnie, toksyczną i psychoseksualną relację.

W filmie występują także: Hunter Schafer, FKA twigs, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista i inni. Produkcja określana jest jako "psychoseksualny thriller muzyczny".

Autorem muzyki jest Daniel Hart, wieloletni współpracownik reżysera. Istotną rolę w projekcie odgrywają również oryginalne utwory skomponowane specjalnie na potrzeby produkcji przez Jacka Antonoffa oraz Charli XCX.

Debata wśród internautów dotyczyła silnie obecnej w filmie estetyki religijnej oraz połączenia duchowości, cielesności i świata sławy. Na jednym ze zdjęć promocyjnych Anne Hathaway stylizowana jest w sposób przywodzący na myśl biblijną Marię. Według części komentujących może to być celowy zabieg twórców, mający na celu wywołanie kontrowersji i zwiększenie zainteresowania produkcją.