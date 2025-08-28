Film sprzed roku podbija rankingi. Na tej platformie oglądają go na potęgę

"Szusza": intrygujący kryminał na HBO Max

Australijska produkcja spotkała się z uznaniem widzów. Główne role zagrali w niej Eric Bana ("Dzikość"), Genevieve O'Reilly ("Andor") oraz Keir O'Donnell. Film, który otrzymał dwie nagrody przedstawiał losy agenta federalnego Aarona Falka, kóry po latach wrócił do rodzinnego miasta, gdzie doszło do tragicznych wydarzeń. Bohater postanawia wszcząć śledztwo.

"Susza: Force of Nature" zadebiutowała na ekranach kin w 2024 roku. "Pięć kobiet wyrusza na firmową wycieczkę, ale tylko cztery z nich wracają. Agenci Falk i Cooper przeszukują góry w poszukiwaniu zaginionej" - czytamy w opisie. Produkcja w ostatnich dniach cieszy się coraz większą popularnością i znalazła się w topce najchętniej oglądanych propozycji filmowych w serwisie HBO Max.

"Susza": Erica Bana wraca na ekrany

Eric Bana rozpoczął swoją karierę od występów w komediowej serii skeczów "Full Frontal", występował również w programach komediowych emitowanych na antenie australijskiej telewizji. W filmie zadebiutował w 1997 w produkcji "The Castle". Przełomem w jego karierze i filmem, dzięki któremu zauważyli go amerykańscy twórcy był "Chopper" z 2000 roku. Do roli Choppera Reada, australijskiego przestępcy, Bana przytył 14 kilogramów, ogolił głowę i spotkał się mężczyzną, w którego rolę się wcielał.

Na przestrzeni lat zagrał m.in. w widowisku "Troja", gdzie zagrał Hektora; "Kochanicach króla", w których wcielił się w rolę króla Henryka VIII; pierwszej części nowej trylogii filmowego "Star Treka". Największe uznanie przyniósł mu film "Monachium" - dramat sensacyjny Stevena Spielberga. Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialu "Dzikość", który został bardzo ciepło przyjęty.



