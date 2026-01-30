Film, który podbił serca polskich widzów. Już za chwilę zobaczysz go w domu

"Ministranci" Piotra Domalewskiego podbili serca widzów

Film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego ("Cicha noc", "Hiacynt"), zdobył serca widzów i jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja została nagrodzona aż ośmioma wyróżnieniami, w tym najważniejszą nagrodą festiwalu - Złotymi Lwami dla najlepszego filmu. Później "Ministranci" zrobili furorę za oceanem. Produkcja znalazła się wśród ulubieńców publiczności 37. edycji Palm Springs International Film Festival.

"Ta historia chodziła mi po głowie od dawna. Sam byłem ministrantem przez 12 lat i zawsze czułem się z tą tematyką mocno związany - zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie. Chciałem zrobić nie tyle film o samym środowisku ministrantów, ile o społeczności skupionej wokół Kościoła. Interesowało mnie, jak współczesna młodzież stara się odnaleźć w świecie i zasadach ustalonych przez starsze pokolenia" - mówi Piotr Domalewski, autor scenariusza i reżyser.

Już za chwilę obejrzysz film w domu!

Nagradzana produkcja zmierza na VOD. Już od 26 lutego 2026 roku będzie dostępna w ramach abonamentu Prime Video.

"'Ministranci' to opowieść o dorastaniu, wierze i walce z hipokryzją - opowiedziana z humorem, energią i dystansem, we współczesnej interpretacji Nowego Testamentu" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

W głównych rolach występują Tobiasz Wajda (Filip), Bruno Błach-Baar (Gucci), Mikołaj Juszczyk (Kurczak) i Filip Juszczyk (Mały Kurczak). Na ekranie towarzyszą im także Daria Kalinchuk (Dominika), Kamila Urzędowska (matka Filipa), Tomasz Schuchardt (rekolekcjonista), Sławomir Orzechowski (proboszcz) i Artur Paczesny (ojciec Dominiki).

Zobacz zwiastun!

"Ministranci" [trailer] materiały promocyjne

O czym jest film?

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by lepiej poznać swoich sąsiadów i samodzielnie pomóc lub wymierzyć sprawiedliwość. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynją balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem.

Zobacz też: Był gwiazdą komedii romantycznych. Teraz wcieli się w ikonę popkultury