"Rocznica" jest pierwszym projektem Jana Komasy, twórcy "Sali samobójców", "Miasta 44" i "Bożego Ciała", zrealizowanym w Stanach Zjednoczonych.

"Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji" - wyznał reżyser.

"Rocznica": fabuła i obsada

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25. rocznicy ślubu syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

W obsadzie filmu znaleźli się: Diane Lane, Kyle Chandler, Daryl McCormak, Zoey Deutch, Madeline Brewer, Phoebe Dynevor, Mckenna Grace oraz Dylan O'Brien.

"Powolny, wypełniony akademickimi dyskusjami, zmierzch demokracji momentami może wydawać się wręcz odrobinę nużący i nie zwiastuje dramatycznego finału. Zarazem jednak doskonale oddaje specyfikę procesów politycznych, które zachodzą na naszych oczach. Komasa nie moralizuje - tylko zadaje pytanie, czy w epoce 'zmiany' potrafimy jeszcze rozpoznać moment, w którym wolność staje się luksusem, a milczenie obowiązkiem" - pisał Rafał Pawłowski w recenzji dla Interii.

"Rocznica" online. Od kiedy i gdzie oglądać?

Film "Rocznica" trafi do serwisu Canal+ już 23 maja.