"Uciekinier" to nowa ekranizacja emocjonującej powieści Stephena Kinga w reżyserii Edgara Wrighta, twórcy tak nowatorskich i odjechanych obrazów jak "Baby Driver", "Ostatnia noc w Soho" czy "Scott Pilgrim kontra świat".

Od kilku dni film można oglądać w serwisie Canal+ online w ramach abonamentu.

"Uciekinier": mocne kino z Glenem Powellem w roli głównej

Gdy stawką jest ludzkie życie, a granice etyki dawno zostały przekroczone, telewizja sięga po najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. W najnowszym reality show jeden człowiek staje się ofiarą bezlitosnej gry - transmitowanej na żywo walki o przetrwanie, której pragnie milionowa widownia. Każdy jego krok śledzą kamery, każda chwila to próba siły, woli i bólu.

W roli głównej występuje Glen Powell, a obok niego Josh Brolin, Lee Pace, Colman Domingo, Katy O'Brian, Karl Glusman, Emilia Jones, William H. Macy oraz Michael Cera.

"To przede wszystkim wysokooktanowe i okraszone (jak zawsze u Wrighta) świetnym soundtrackiem rasowe kino akcji z Glennem Powellem w roli, jaką kiedyś grywał Bruce Willis. Jego Ben jest bezczelny, niegrzeczny, sarkastyczny i brutalny, ale idealnie wyrzeźbione mięśnie też ma, więc hołd Arniemu złożony został" - pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii, oceniając film 8/10.