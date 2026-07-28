Fani "Kac Vegas" mogą zacierać ręce. Netflix ma nowy hit

"72 godziny" podbiły Netfliksa

Komedia to jeden z tych gatunków, po które widzowie chętnie sięgają, gdy chcą po prostu odpocząć. Bez wielkiego napięcia, skomplikowanej fabuły i ciężkich tematów. Wystarczy dobry rytm, zabawne nieporozumienia i bohater, który wpada w tarapaty szybciej, niż sam zdąży zrozumieć, co się dzieje.

Właśnie na tym opiera się film "72 godziny", który w krótkim czasie zwrócił uwagę użytkowników Netfliksa. Produkcja trafiła na platformę i szybko znalazła się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych tytułów.

Nic dziwnego, że porównania do "Kac Vegas" pojawiły się niemal od razu. Tu także mamy imprezowy klimat, serię nieprzewidywalnych sytuacji i dorosłego człowieka, który nagle ląduje w samym środku wydarzeń wymykających się spod kontroli.

O czym jest film "72 godziny"?

Głównym bohaterem komedii jest Joe, czterdziestoletni specjalista od reklamy. Mężczyzna nie jest już na początku swojej zawodowej drogi, a jego kariera znajduje się w trudnym momencie. W normalnych okolicznościach powinien raczej spokojnie zastanowić się, co dalej. Los ma jednak dla niego zupełnie inny plan.

Wszystko zaczyna się od pomyłki. Joe przypadkiem zostaje dodany do grupowego czatu, który dotyczy imprezy kawalerskiej. Z pozoru drobne nieporozumienie szybko przeradza się w przygodę, której bohater na pewno nie miał w kalendarzu.

Zamiast spokojnych dni trafia do Miami, gdzie grupa znacznie młodszych uczestników wciąga go w trzydniową zabawę. Różnica pokoleń daje o sobie znać niemal od razu. Joe musi odnaleźć się w świecie, który działa szybciej, głośniej i znacznie mniej przewidywalnie, niż ten, do którego przywykł.

Kevin Hart znów w swoim żywiole

Największą gwiazdą filmu jest Kevin Hart, aktor od lat kojarzony z komediami, szybkim tempem dialogów i charakterystyczną energią. W "72 godzinach" wciela się w człowieka, który próbuje zachować kontrolę, choć wszystko wokół niego coraz bardziej się komplikuje.

W obsadzie znaleźli się także Marcello Hernández, Mason Gooding, Kam Patterson, Ben Marshall, Zach Cherry, Michael Mando oraz Teyana Taylor. Za reżyserię odpowiada Tim Story.



