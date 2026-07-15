Epicki film latami czekał na realizację. Gwiazda "Reachera" z szansą na główną rolę

Alan Ritchson, gwiazda produkcji "Reacher" i "Maszyna do zabijania", prowadzi negocjacje w sprawie zagrania głównej roli w filmie "Maelstrom". Reżyserem filmu będzie Jaume Collet-Serra, twórca cieszącego się wysoką oglądalnością oryginalnego filmu Netflixa "Carry-On" (stał się trzecim najczęściej oglądanym filmem wszech czasów w serwisie) czy "Non-Stop" z Liamem Neesonem.

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"Maelstrom" opowie o federalnym szeryfie chroniącym narzeczoną handlarza bronią, która ubiega się o ochronę świadków. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego wieczoru, gdy nadciąga huragan, blokując łączność z zewnątrz i uniemożliwiając przybycie posiłków. Razem muszą walczyć o przetrwanie ataku ludzi pracujących dla handlarza, a także coraz silniejszych żywiołów szalejących na zewnątrz.

Scenariusz filmu w 1993 roku został sprzedany firmie Warner Bros. przez producenta Jeffa Robinova. Mimo ambitnej koncepcji produkcja jednak nie doczekała się realizacji. Teraz projekt otrzyma od Netfliksa drugą szansę.

Do odświeżenia materiału i unowocześnienia postaci, na podstawie pierwszego szkicu autorstwa nieżyjącego już Gregory'ego Fitzpatricka, zaproszono scenarzystę Marka Bianculli. Producentami zostaną wspomniany Robinov, Tabitha Shick i Talking Pictures.

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