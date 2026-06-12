"The Love Hypothesis": ekranizacja bestsellerowej powieści

Oparty na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood z listy "New York Timesa", "The Love Hypothesis" opowiada historię Olive (Lili Reinhart), błyskotliwej doktorantki skupionej na swojej przyszłości w świecie akademickim. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka Ahn (Rachel Marsh) zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) - chłopaku, który podoba się Olive - dziewczyna impulsywnie całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman), by udowodnić, że już o nim nie myśli.

To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, przeradza się w fikcyjny związek oparty na zasadach, granicach i obopólnie korzystnym układzie. Gdy granica między odgrywaną rolą a rzeczywistością zaczyna się zacierać, Olive staje przed najtrudniejszą hipotezą w swoim życiu: być może miłość naprawdę jest warta ryzyka.

Za reżyserię filmu odpowiada Claire Scanlon, a scenariusz napisała Sarah Rothschild.

Lili Reinhart oraz Tom Bateman spotkają się z fanami podczas premierowej edycji wydarzenia Prime Video "Obsessed Fest" w Los Angeles już 27 czerwca.

"The Love Hypothesis" Philippe Bossé/Prime Video materiały prasowe

Reinhart dała się poznać publiczności przede wszystkim w serialu "Riverdale". Z kolei Batemana znamy z takich filmów jak: "Morderstwo w Orient Expressie", "Śmierć na Nilu" czy "Trzynastu".

"The Love Hypothesis": kiedy premiera?

Film "The Love Hypothesis" zadebiutuje na Prime Video już 23 września.