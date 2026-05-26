"Bugonia" to najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa, od lat uznawanego za jednego z najlepszych twórców filmowych na świecie. Film opowiada o dwóch mężczyznach, którzy mają obsesję na punkcie teorii spiskowych. Sądząc, że pewna zamożna dyrektorka dużej spółki jest kosmitką planującą zniszczyć Ziemię, postanawiają ją porwać. Mają nadzieję, że w ten sposób inwazja zostanie powstrzymana.

To kolejny wspólny projekt Lanthimosa i Emmy Stone. Aktorka zagrała również w trzech poprzednich dziełach artysty: "Faworycie", "Biednych istotach" oraz "Rodzajach życzliwości". W obsadzie znaleźli się także Jesse Plemons, Stavros Halkias, Alicia Silverstone oraz Aidan Delbis.

Produkcja była nominowana do Oscarów w czterech kategoriach, w tym w najważniejszej - Najlepszy film - ale nie zdobyła ani jednej statuetki.

"Bugonia" online. Gdzie i od kiedy oglądać?

Film "Bugonia" debiutował w polskich kinach w listopadzie zeszłego roku. Już niedługo będzie go można oglądać na streamingu. Produkcja trafi na SkyShowtime już 13 czerwca.