Dzieło wybitnego reżysera wkrótce na streamingu. Jest konkretna data

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Bugonia", kolejny projekt uznanego reżysera Yorgosa Lanthimosa z udziałem Emmy Stone, opowiada historię dwóch mężczyzn przekonanych, że mają do czynienia z obcą cywilizacją. Film, który niedawno pojawił się w kinach i był nominowany do Oscarów, wkrótce będzie dostępny na popularnej platformie streamingowej.

Emma Stone jako postać z filmu "Bugonia", ubrana w marynarkę i białą koszulę, stoi w przeszklonym wnętrzu.
Emma Stone w filmie "Bugonia"Focus Features via Capital PicturesAgencja FORUM

"Bugonia" to najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa, od lat uznawanego za jednego z najlepszych twórców filmowych na świecie. Film opowiada o dwóch mężczyznach, którzy mają obsesję na punkcie teorii spiskowych. Sądząc, że pewna zamożna dyrektorka dużej spółki jest kosmitką planującą zniszczyć Ziemię, postanawiają ją porwać. Mają nadzieję, że w ten sposób inwazja zostanie powstrzymana.

Zobacz również:

Emma Stone w scenie z filmu "Bugonia"
Mocny temat

Piękna aktorka nie do poznania? Dla kontrowersyjnej roli ogoliła głowę

Kuba Armata
Kuba Armata

To kolejny wspólny projekt Lanthimosa i Emmy Stone. Aktorka zagrała również w trzech poprzednich dziełach artysty: "Faworycie", "Biednych istotach" oraz "Rodzajach życzliwości". W obsadzie znaleźli się także Jesse Plemons, Stavros Halkias, Alicia Silverstone oraz Aidan Delbis.

Produkcja była nominowana do Oscarów w czterech kategoriach, w tym w najważniejszej - Najlepszy film - ale nie zdobyła ani jednej statuetki.

"Bugonia" online. Gdzie i od kiedy oglądać?

Film "Bugonia" debiutował w polskich kinach w listopadzie zeszłego roku. Już niedługo będzie go można oglądać na streamingu. Produkcja trafi na SkyShowtime już 13 czerwca.

Eiza González o roli w filmie Guya Ritchiego. „Humor, elegancja i przygoda”Monolith Filmsmateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze