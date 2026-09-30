"Sędzia" otrzymał drugie życie. Film z 2014 roku trafił na Netfliksa i nieustannie przyciąga widzów przed ekrany. Obecnie zajmuje drugie miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów na platformie. Ustępuje miejsca jedynie nowości Netfliksa - "Unabomber".

To historia bezkompromisowego prawnika, który wraca do rodzinnego miasteczka, by bronić ojca - szanowanego sędziego oskarżonego o śmiertelne potrącenie człowieka. Przy okazji po wielu latach rozpadającej się relacji dochodzi do konfrontacji ojca i syna.

"Sędzia": wciągający dramat sądowy

"Sędzia" opowiada historię adwokata Hanka Palmera (Robert Downey Jr.) powracającego w rodzinne strony na pogrzeb matki. Na miejscu dowiaduje się, że jedynym podejrzanym w sprawie zabójstwa kobiety jest jej mąż - miejscowy sędzia (Robert Duvall). Hank musi poradzić sobie z wieloletnią rozłąką z rodziną i dystansem emocjonalnym, a także stoi przed trudnym zadaniem dotarcia do prawdy i poznania prawdziwego przebiegu wydarzeń.

Robert Duvall otrzymał za swoją rolę nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

W filmie w reżyserii Davida Dobkina występują także Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio, Jeremy Strong oraz Leighton Meester.

Co ciekawe, autorem zdjęć do "Sędziego" jest Janusz Kamiński, dwukrotny laureat Oscara i wieloletni współpracownik Stevena Spielberga.