"Wujek Foliarz": fabuła, obsada

Kuba (Mikołaj Kubacki) uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka (Adam Woronowicz) - fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Wujek ze swoją ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV" chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Kuba, początkowo sceptyczny wobec obsesji wujka, odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna i decyduje się działać. Dodatkowo sytuację komplikuje dawna miłość, Gośka (Kamila Urzędowska). Wszystko to zmusza go do wzięcia spraw w swoje ręce i podejmowania decyzji, przed którymi do tej pory uciekał.

"Wujek Foliarz" to pełnometrażowy debiut Michała Tylki, twórcy "Fanatyka" na podstawie kultowej pasty internetowej Malcolma XD. Historia wyznawcy teorii spiskowych jest jednocześnie kontynuacją ojca, który miał pół mieszkania zastawione wędkami. W filmie oglądamy w drugoplanowych rolach Katarzynę Figurę, Michała Sikorskiego, Andrzeja Grabowskiego, Piotra Adamczyka, Mariana Dziędziela i Piotra Cyrwusa.

"Reżyser Michał Tylka balansuje na granicy komedii i dramatu psychologicznego, pokazując, jak łatwo można zatracić się w świecie teorii spiskowych. Dla jednych będzie to zabawna satyra na polskie społeczeństwo, dla innych bolesne spojrzenie w lustro naszych czasów" - pisał Marcin Radomski w recenzji dla Interii.

"Wujek Foliarz" wkrótce dostępny online. Gdzie oglądać?

"Wujek Foliarz" będzie dostępny od 28 maja na Netfliksie.